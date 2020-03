PS5 garantirà texture fotorealistiche, dicono gli autori di The Town of Light

PS5 garantirà texture fotorealistiche grazie all'aumentata texel density rispetto alle piattaforme di attuale generazione: lo hanno detto i ragazzi di LKA, il team italiano autore dell'ottima avventura The Town of Light.



"Le specifiche tecniche di PlayStation 5 sono davvero entusiasmanti, in particolare la maggiore potenza grafica e l'inclusione di un'architettura pensata per il ray tracing", ha detto il fondatore dello studio indipendente, Luca Dalcò, ai microfoni di Official PlayStation Magazine UK.



"Questo team ha fatto tanta strada negli ultimi quattro anni e il nostro prossimo progetto, Martha is Dead, punterà forte sul fotorealismo. Siamo dunque felici di vedere che l'hardware delle piattaforme next-gen ci aiuterà a concretizzare questa visione per offrirla ai giocatori."



"Abbiamo lavorato molto per poter utilizzare texture alla più alta definizione possibile già su PS4, ma PS5 ci consentirà di ottenere una texel density fino a 4096 pixel/m, il che significa che la grafica sarà piena di dettagli anche alle risoluzioni più alte."



"Si tratta di uno dei più importanti miglioramenti sul piano visivo che stiamo aspettando", ha concluso Dalcò.