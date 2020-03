Fortnite: bug assurdo permette di vincere assieme ai nemici

Nel momento in cui scriviamo i giocatori di Fortnite Capitolo 2 hanno trovato un nuovo bug assurdo all'interno del Battle Royale di Epic Games: permette di vincere assieme ai nemici. Neanche noi potevamo crederci, prima di vederlo all'opera.

Come funziona questo glitch di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2? Presto detto: sfrutta le granate clone introdotte con la nuova stagione, e può verificarsi solo in modalità Coppie e Squadre (ma non in Singolo). Il giocatore rimasto nelle fasi finali della partita può lanciare le granate clone (meglio se tre) contro i nemici, per poi buttarsi dall'alto e finire a terra stordito. Ed ecco entrare in azione il bug: una volta che l'avversario elimina il giocatore a terra, entrambi ricevono la Vittoria Reale.

In qualche modo, il glitch si verifica perché, nonostante il primo giocatore sia stato eliminato, sopravvivono i suoi cloni sulla mappa di gioco: e dunque doppia Vittoria Reale nello stesso momento, anche per gli avversari. Ecco il video che vi mostra l'assurda e divertente situazione: avete già provato questo trucchetto?

sharing win with enemy is a thing now pic.twitter.com/8q9IB1YmbW — Glitch King (@GlitchKing15) March 6, 2020