Xbox Lockhart, annuncio questa settimana per l'ipotetica Series S?

Xbox Lockhart, che magari si chiamerà Xbox Series S, sarà protagonista di un annuncio questa settimana: lo lascia intendere il noto insider Klobrille, confermando dunque gli ultimi rumor.



Stando ad alcune voci, infatti, il reveal di Xbox Lockhart sarebbe imminente e Klobrille ha ulteriormente fatto salire l'hype degli utenti in un post celebrativo di questa particolare settimana per Xbox.



"La prossima settimana sarà davvero fantastica", ha scritto l'insider, stilando un elenco che include il lancio di Ori and the Will of the Wisps, Bless Unleashed e State of Decay 2: Juggernaut Edition, la closed beta finale di Bleeding Edge e un quinto evento misterioso.



I follower di Klobrille hanno subito fatto due più due, legando le dichiarazioni dell'insider ai rumor dei giorni scorsi e immaginando che l'appuntamento in questione sia appunto la presentazione di Xbox Lockhart.



Secondo le voci, la console avrà una potenza pari a 4 TFLOPS ma con architettura RDNA, il che la renderebbe più veloce di Xbox One X, per un prezzo di vendita che non dovrebbe superare i 300 dollari.





Next week will be really good.



💚 Ori and the Will of the Wisps

💚 Bless Unleashed

💚 State of Decay 2: Juggernaut Edition

💚 Bleeding Edge - Final Closed Beta

👀 ((decryption_denied)) — Klobrille (@klobrille) March 7, 2020