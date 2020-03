Apple Pay e Google Pay contro il Coronavirus, i pagamenti contactless limitano il contagio

I pagamenti in contanti aumentano, in tutto il mondo, la diffusione del Coronavirus. Non l'abbiamo stabilito noi, ma l'Organizzazione mondiale della sanità, ed è facile intuirne i motivi: tu tocchi le banconote, la/il cassiere anche, i germi si spostano, e via dicendo. Meglio utilizzare, allora, i pagamenti contactless garantiti ogni giorno dagli smartphone android e dispositivi iOS, ormai nelle tasche di qualsiasi consumatore.

Strumenti di pagamento contactless come Apple Pay e Google Pay possono insomma limitare la diffusione del Coronavirus: niente Covid-19 sulle proprie banconote, se queste non ci sono. Al cliente basta avvicinare il proprio smartphone (bello, pulito, lucidato e disinfettato) al sistema di pagamento, senza neppure toccarlo fisicamente: pagamento effettuato. Si tratta di una procedura ricordata e consigliata, nelle ultime ore, anche da businessinsider.

Ma come usare Apple Pay e Google Pay contro il Covid-19? Dopo aver scaricato le applicazioni in questione su smartphone android e dispositivi iOS, sarà sufficiente legarvi le proprie carte di credito e di debito, volendo anche PayPal, e abilitare l'app all'utilizzo. La procedura non richiede più di qualche minuto di tempo, e in base ai telefoni in proprio possesso potrebbe richiedere il riconoscimento facciale dell'utente o altri tipi di verifica della propria identità: una prassi normale. Apple Pay naturalmente è disponibile solo su iPhone e iPad, Google Pay su dispositivi android.