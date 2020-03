FIFA 20: Il Coronavirus colpisce la stagione competitiva

Dopo la cancellazione di vari eventi importanti del settore videoludico e in ambito tecnologico, anche il FIFA 20 cede alla propagazione della nuova epidemia di coronavirus.

Infatti, la FUT Champions Cup 5, che si sarebbe dovuta svolgere dal 3 al 5 Aprile presso Bucarest, è stata cancellata.

I giocatori che si erano qualificati al torneo, saranno qualificati alla FUT Champions Cup 6 che si disputerà dal 15 al 17 Maggio. Di conseguenza, le qualifiche online del 18 e 19 Aprile sono state cancellate.

Inoltre, anche l'unico Licensed Qualifier Event di Playstation che si sarebbe tenuto dal 2 al 3 Maggio è stato definitivamente annullato.

Invece, le qualifiche online alla CONMEBOL eLibertadores e il relativo evento live sono stati posticipati a data da destinarsi.

Malgrado la diffusione del virus in Europa, le qualificazioni online alla prossima eChampions League si terranno come previsto inizialmente ovvero durante il 14 e 15 Marzo. Futuri dettagli sull'evento live, verranno annunciati in seguito.



In conclusione è stato affermato che queste decisioni non sono semplici e facili da adottare, ma data la natura globale di questo tipo di eventi, si ritiene che apportare questi cambiamenti sia nel miglior interesse di proteggere la salute dell'intera community, inclusi sia i partecipanti che il relativo personale.

Mentre si continuerà a monitorare la situazione sul nuovo Coronavirus sia da parte dei vari centri per la prevenzione e il controllo delle malattie e sia da parte dell'OMS, si continuerà nel tempo a valutare e fornire vari dettagli in riguardo agli eventi delle FIFA 20 Global Series.