Fortnite: Eco e Al vapore nel negozio del 7 marzo 2020

Un nuovo negozio è ora disponibile su Fortnite Capitolo 2, e come tutti i weekend che si rispettino debuttano tanti contenuti inediti, proposti oggi 7 marzo 2020 per la prima volta dagli sviluppatori di Epic Games.

Si comincia con la Skin Eco, la prima in assoluto a presentare ben due costumi all'interno della stessa immagine/set. Eco viene proposto a 1200 V-buck, un prezzo di circa 12 euro al cambio, ma per completare il set chiaramente avrete bisogno almeno dello strumento raccolta lama dell'inversione (altri 500 V-buck, circa 5 euro) e della copertura Echii (300 V-buck, cioè 3 euro). I balletti di oggi sono Giro della morte, Una vita al massimo e l'inedito Al Vapore, proposto quest'ultimo a 200 V-buck, circa 2 euro al cambio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi, 7 marzo 2020, con rispettivi prezzi; e ricordate che le prime sfide del set Prova di Nitroglicerina sono ora disponibili per il completamento.

Eco (Costume) - 1200 V-buck

Lame dell'inversione (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Segugio da guerra (Costume) - 2000 V-buck

Squadra Sub (Costume) - 1200 V-buck

Losco (Costume) - 800 V-buck

Giro della morte (Emote) - 500 V-buck

Echii (Copertura) - 300 V-buck

Una vita al massimo (Emote) - 500 V-buck

Al vapore (Emote) - 200 V-buck