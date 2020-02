State of Decay 2: Juggernaut Edition annunciato con trailer e data di uscita

State of Decay 2: Juggernaut Edition è stato annunciato da Undead Labs e Microsoft con un trailer: la data di uscita della nuova edizione del gioco è fissata al 13 marzo su PC e Xbox One.



Disponibile gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, la Juggernaut Edition includerà una mappa open world inedita ambientata nello scenario di Providence Ridge, con un tutorial ridisegnato e una categoria inedita di armi melee.



A ciò si aggiungono diversi miglioramenti grafici, un'ottimizzazione dei controlli (con la schivata e l'accovacciamento separati) e numerosi fix tesi a risolvere i problemi con diverse missioni e bug più o meno rilevanti.



State of Decay 2: Juggernaut Edition includerà tutti i contenuti rilasciati in precedenza per il gioco, dunque chi ha acquistato uno di questi DLC riceverà degli esclusivi oggetti in-game come risarcimento.