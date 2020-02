Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 in arrivo, la conferma da Epic Games

La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 2 è cominciata lo scorso ottobre 2019: non si era mai vista, una stagione competitiva così lunga e duratura nella storia del Battle Royale di Epic Games. Ma finalmente ci siamo: la Stagione 2 è in arrivo. E la conferma arriva proprio dagli sviluppatori in queste ore: pronti per le novità?

Gli ultimi rumor circa il lancio della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 volevano il 20 febbraio 2020 come data giusta; dettaglio mai confermato ufficialmente dagli sviluppatori. Tuttavia ormai i dubbi sono pochissimi, per alcuni motivi: il primo riguarda un leak. I file di gioco sono stati modificati proprio in queste ore, con l'inserimento di alcune stringhe che fanno riferimento all'Aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Cose simili avvengono solo quando al nuovo update, solitamente, non mancano più di 7-8 giorni.

La conferma ufficiale, seppur indiretta, arriva però proprio dai canali ufficiali di Epic Games (menù delle notizie del titolo compreso). Gli sviluppatori hanno appena consigliato ai giocatori di sbrigarsi, a riscattare tutte le skin e i costumi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1... perché la Stagione 2 sta arrivando! Sarà il 20 febbraio 2020 il giorno del lancio? Vi terremo aggiornati.