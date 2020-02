FIFA 20 - Winter Refresh: ecco la lista di tutti i parametri modificati

L'atteso aggiornamento di FIFA 20 chiamato Winter Refresh è finalmente disponibile. Da quest'anno, oltre a cambiare i parametri di tutti quei calciatori che si sono distinti in questa metà d'anno, debuttano una squadra speciale e tante carte Icon Moments. Ecco la lista completa dei cambiamenti.



Questo momento dell'anno è uno dei più attesi da parte dei giocatori di FIFA 20. Molte delle carte già in commercio, infatti, ottengono un sostanziale upgrade, in base alle prestazioni individuali dei diversi calciatori.



Alcuni di essi, inoltre, ottengono dei miglioramenti alle loro skin o al loro piede debole, rendendoli ancora più preziosi sul mercato.



Il Team Winter Refresh è composto da quelle stelle che si sono trasferite durante la sessione invernale del calciomercato. A guidare la formazione ci sono Eriksen dell'Inter con 91 e Ibrahimovic del Milan con 90. Non sottovalutiamo Florenzi, ora al Valencia, con 86 e Chiesa della Fiorentina a 84.