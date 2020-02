Pokémon GO: Lickitung nell'evento Raid di oggi 15 febbraio 2020

Nuovo fine settimana, nuovo evento per Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs su dispositivi android e iOS. Oggi, 15 febbraio 2020, si terrà un Raid Day dedicato a Lickitung: vediamo i dettagli.

La giornata di Raid di Pokémon GO di oggi, 15 febbraio 2020, è dedicata a Lickitung della Prima Generazione di Kanto. E vediamo anche gli orari: l'evento si terrà dalle ore 14:00 di oggi fino alle 17:00 successive (orario italiano locale). Niantic Labs regalerà a tutti i giocatori cinque biglietti Raid da utilizzare solo e soltanto per l'evento di Lickitung, e che spariranno se inutilizzati: l'occasione è quella giusta per cercare di trovare, per la prima volta in assoluto, Lickitung Shiny.

La versione cromatica di Lickitung, presumibilmente, resterà poi comunque disponibile su Pokémon GO anche al termine dell'evento, ma senza boost allo shiny rate. Dunque mettetevi in contatto con i vostri amici e correte presso la Palestra Pokémon più vicina. Ecco un'immagine riassuntiva non solo del Raid Day di Lickitung, ma più in generale dell'intero evento di San Valentino 2020.