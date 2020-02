WhatsApp, oltre 2 miliardi di utenti usano l'app di messaggistica di Facebook

WhatsApp continua a crescere a ritmi vertiginosi. L'app di messaggistica di Facebook, infatti, è utilizzata da oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo.



Fondata nel 2009 e acquisita da Facebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari, WhatsApp è probabilmente l'app che maggiormente utilizziamo durante la giornata. Ha pensionato prima del tempo gli SMS ed è diventata lo strumento primario per comunicare con amici, colleghi e parenti. Questa anche grazie alla sua diffusione: ben 2 miliardi di persone in tutto il mondo la usano.



Una crescita notevole, soprattutto per un'applicazione con 11 anni sulle spalle. Dalla fine del 2017 a oggi WhatApp è cresciuta del 33%, passando da 1,5 miliardi di utenti agli altre 2 miliardi del 2020. Vista la diffusione capillare e visto che gestisce le comunicazioni di così tante persone, WhatsApp è finita più volte sotto la lente d'ingrandimento per i rischi di sicurezza connessi al suo utilizzo. Da una parte vengono scoperte diverse falle di sicurezza che permettevano l'acceso ai file da remoto su WhatsApp Web di Windows 10, dall'altra governi e agenzie per la sicurezza vorrebbero accedere più facilmente alle sue conversazioni criptate.



E questa diffusione capillare non può che aumentare l'interesse delle istituzioni intorno all'app.