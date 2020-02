Call of Duty: Modern Warfare, la mappa battle royale è stata completamene svelata

Lo YouTuber Ryan B, però, è andato oltre. Secondo lui tutti i giocatori che diventano Caster all'interno di una partita nella mappa Atlas Superstore possono avere una visione approssimativa della nuova mappa battle royale.



Un'immagine globale delle nuova mappa può essere trovata qui sotto. Osservando bene si possono vedere punti di interesse come gulag, una pista di atterraggio, un palazzetto dello sport e una diga idroelettrica.



If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un