Windows 10X, aggiornamenti in 90 secondi e con meno problemi

Gli aggiornamenti di Windows 10X, il nuovo sistema operativo destinato al nuovo Surface Neo, si installeranno in meno di 90 secondi. Inoltre grazie alla nuova struttura del sistema operativo, Microsoft promette che ci saranno meno problemi.



Windows 10X è una variante di Win 10 pensata per dispositivi portatili e a due schermi, tra i quali il nuovo Surface Neo. Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha detto che questa nuova versione di Windows sarà in grado di scaricare ed installare i nuovi aggiornamenti in meno di 90 secondi. Dei tempi fantascientifici, soprattutto se paragonati a quelli di Windows 10.



Il sistema operativo madre, infatti, è decisamente più lento e invasivo nello scaricare gli update e questi, spesso, portano con sé dei problemi, come quello di febbraio: un bug del nuovo aggiornamento di Windows 10 cancella i file su desktop.



Windows 10X, invece, si basa sul progetto Windows Core OS. Si tratta di un sistema operativo leggero, ma soprattutto modulare. Ha una parte di software in comune tra tutti i dispositivi e parti aggiuntive che saranno installate solo se il dispositivo le richiede. Questo velocizzerà gli update, dato che saranno sostituite solo quelle "parti di software" da modificare e non pezzi interi di OS, con tutti i problemi che questo potrebbe comportare.



I programmi Win32, inoltre, saranno fatti girare all'interno di istanze e non potranno modificare il core di Windows 10X, garantendo un maggior grado di sicurezza e di integrità di questo sistema operativo.