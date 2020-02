Windows 10: un bug del nuovo aggiornamento cancella i file su desktop

Negli scorsi giorni Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento KB4532693 per Windows 10, che ha corretto diversi problemi segnalati negli ultimi mesi dagli utenti. Peccato che a causa di un bug ne abbia introdotti anche degli altri: vediamo cosa sta succedendo.

Un bug del più recente aggiornamento KB4532693 di Windows 10 ha cominciato a cancellare i file su desktop degli utenti su PC Windows 10. Più precisamente, il desktop in generale viene riportato allo stato dell'installazione base di Windows 10 senza più icone, sfondi o file salvati; disinstallando l'update, tutto torna come prima. Anche se questa ovviamente non è la soluzione migliore, per via della sicurezza del proprio device.

Alla base di tutto ciò vi è un problema da parte di Microsoft, un errore dell'installer che non rinomina correttamente la cartella temporanea durante l'installazione dell'aggiornamento su PC Windows 10. Probabilmente tutto verrà corretto con un nuovo update nei prossimi giorni: vi terremo aggiornati.