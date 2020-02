PlayStation Store, nuovi giochi PS4: Dreams e Darksiders Genesis

PlayStation Store vede l'arrivo di diversi nuovi giochi PS4 con l'ultimo aggiornamento, che include in particolare Dreams e Darksiders Genesis : due esperienze parecchio diverse fra loro, ma senz'altro in grado di coinvolgere e divertire i possessori della console Sony. Dreams ( 39,99 euro ) fa il proprio debutto su PlayStation 4 dopo un lungo periodo in accesso anticipato che ha consentito a tantissimi utenti di sperimentare gli strumenti messi a disposizione dal software targato Media Molecule , dando vita a un gran numero di giochi più o meno complessi, più o meno riusciti, accessibili gratuitamente dalla community. Il risultato finale è stato accolto in maniera entusiastica dalla stampa internazionale, che ha assegnato al progetto ottimi voti , riconoscendone l'enorme potenziale. Esauriti i pur piacevoli contenuti in single player del pacchetto, infatti, si viene subito spinti a entrare nel vortice della creazione partendo da modelli preimpostati o completamente da zero, sperimentando varie soluzioni e possibilità per dar vita a qualsiasi tipo di esperienza, interattiva o meno.

Darksiders Genesis, Street Fighter V Champion Edition e Yakuza 5

Già disponibile su PC e Google Stadia, Darksiders Genesis (39,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) approda questa settimana anche su PS4, presentando un approccio completamente nuovo rispetto ai precedenti episodi della serie creata da Vigil Games.



Parliamo infatti di un action RPG con meccanismi sparatutto e una visuale a tre quarti, in stile Diablo, in cui potremo alternarci al comando di Guerra e Conflitto nell'ambito di una difficile missione che si svolge prima degli eventi del capitolo originale. La recensione di Darksiders Genesis.

Street Fighter V: Champion Edition (24,99 euro per il pacchetto upgrade) è invece l'ultima versione del picchiaduro a incontri di Capcom, che include in questo caso non solo tutti gli aggiornamenti rilasciati nel corso del tempo per il miglioramento e il bilanciamento del gameplay, ma anche e soprattutto una quantità enorme di costumi e il roster completo, con ben quaranta personaggi di cui due inediti, Gill e Seth.



L'upgrade è insomma vivamente consigliato a tutti i fan del franchise, mentre per gli altri sarà disponibile anche un bundle che include il gioco base. A breve la nostra recensione.

Yakuza 5 Remastered (24,99 euro oppure 59,99 euro per la collezione completa che include anche il terzo e il quarto capitolo) conclude finalmente la lunga saga di Kazuma Kiryu su PS4 con un'edizione rimasterizzata del quinto episodio, probabilmente il più ambizioso per numero di personaggi giocabili e ambientazioni.



Gli scenari che potremo visitare nel corso dell'avvincente campagna del gioco sono ben cinque: il tradizionale Kamurocho a Tokyo, Dotonbori a Osaka, Nagasugai a Fukuoka, Tsukimino a Sapporo e Kin'eicho a Nagoya. A breve la nostra recensione.