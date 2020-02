Pokémon GO: Ora Misteriosa e bonus di oggi 13 febbraio 2020

Un nuovo piccolo evento settimanale di Pokémon GO torna oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Vediamo tutti i dettagli, i contenuti e i bonus dell'Ora Misteriosa, condivisi nelle ultime ore dagli sviluppatori di Niantic Labs.

L'Ora Misteriosa di Pokémon GO si terrà proprio oggi, giovedì 13 febbraio 2020: gli orari da tenere a mente coincidono con la fascia dalle 18:00 alle 19:00 (orario italiano locale). Per questo breve periodo di tempo, Pokémon GO garantirà doppi punti esperienza dai Raid, su qualsiasi livello di sfida, dal primo ai Raid Leggendari di Tornadus.

Se dovete ancora utilizzare i vostri biglietti raid gratuiti del giorno oppure quelli premium/a pagamento, questa sera sarà il momento giuso: avvisate i vostri amici e dedicatevi ai Raid. L'Ora Misteriosa è un appuntamento giornaliero a cadenza settimanale, come quelli dei Pokémon in evidenza e dell'Ora Leggendaria (dove i protagonisti sono esclusivamente Pokémon leggendari).