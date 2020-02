Pokémon GO: Tornadus nell'ora leggendaria di oggi 12 febbraio 2020

Oggi 12 febbraio 2020 è un mercoledì: come sanno i giocatori ben attenti di Pokémon GO, il mercoledì l'app sviluppata e pubblicata gratuitamente da Niantic Labs ospita un evento noto come Ora Leggendaria. Vediamo dunque tutti i dettagli di oggi, che dovete assolutamente conoscere.

Tornadus sarà il protagonista della nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO: data ed orari da tenere a mente sono in parte già noti. L'evento avrà luogo oggi 12 febbraio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale). Per questi sessanta minuti, tutte le Palestre Pokémon libere di Pokémon GO ospiteranno automaticamente Tornadus; quelle già occupate da un qualsiasi Raid resteranno invece escluse dall'evento.

Tornadus resterà a disposizione dei giocatori di Pokémon GO, comunque, almeno fino a marzo 2020: avrete dunque ancora un po' di tempo per sfidarlo e registrarlo nel PokéDex. Vi terremo aggiornati su tutte le novità del titolo mobile di Niantic Labs.