Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 15/2/2020

Le offerte Amazon di oggi si dividono equamente tra smartphone e PC, con la prima categoria rappresentata dal conveniente Motorola E6 Plus e dall'apprezzato Samsung Galaxy M30s, un po' più costoso ma superiore per schermo, potenza e batteria. Passando al PC in prima battuta ritroviamo l'ACER Aspire 3, questa volta però con la potente CPU Ryzen 5 3500U che può contare sull'ottima GPU integrata Radeon Vega 8. Ma la chiusura spetta al potente Trident X il cui punto di forza è un case sottile, elegante e caratterizzato da una disposizione delle componenti hardware decisamente intelligente.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.