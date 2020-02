Assembla che ti Passa #235

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Mentre alcune memorie sono aumentate di prezzo, altre sono rimaste stabili o sono addirittura scese, come nel caso delle Ballistix che spesso montiamo sulle configurazioni di fascia media e bassa e che questa settimana godono di sconti sensibili. Ma non è detto che gli effetti collaterali del Coronavirus COVID-19 non si facciano sentire in futuro, vista la complessa situazione della Cina la cui popolazione sta subendo gli effetti diretti dell'epidemia e potrebbe presto dover affrontare gravi problemi economici. Il tessuto industriale della Repubblica Popolare Cinese è forte, ma l'emergenza ha creato problemi enormi a economia interna, produzione ed esportazioni, influenzando centinaia di altre compagnie presenti sia sul territorio, sia sparse per il mondo eppure legate a doppio filo con la Cina per l'importazione massiccia di componenti tecnologiche, parti di auto e quant'altro. Abbastanza per portare NVIDIA ad abbassare di 100 milioni le previsioni finanziarie per il prossimo trimestre, creando al contempo grande scompiglio nel mondo mobile appena scosso, oltre che da cali sensibili nelle vendite degli smartphone sul territorio cinese, dalla cancellazione del Mobile World Congress 2020. Una bella botta che si aggiunge ai problemi di produzione di Nintendo Switch, alla mancanza di rifornimenti dell'ASUS ROG Phone II e a un'altra miriade di problemi che coinvolgono anche schede madri e processori. Ma da questo c'è chi dice che Intel possa trarre qualche vantaggio, avendo fonderie proprie. Il calo nella domanda dei processori in Cina, potrebbe infatti alleviare la pressione sulla compagnia che come sappiamo è alle prese ormai da lungo tempo con le linee di produzione. Non a caso è ancora ferma ai 14 nanometri in ambito desktop, laddove però compensa con la rifinitura del processo produttivo che permette di spingere le frequenze verso vette sempre più elevate.



Ne è un esempio il Core i7-10700K che, basato sull'architettura Comet Lake, promette di spingersi in turbo max a 5.3GHz, almeno secondo quanto riporta una presunta scheda tecnica di 3DMark dove troviamo anche una possibile conferma della presenza dell'Hyperthreading e della frequenza base di 3800MHz. Potremmo quindi trovarci di fronte a una CPU analoga al Core i9-9900K, ma resa più veloce da una spinta di 300Mhz in più in boost e di 200MHz in più in stock, su tutti i core, a fronte di un prezzo presumibilmente inferiore di almeno un centinaio di dollari. Potenzialmente interessante quindi, nonostante l'architettura datata e la mancanza dei due core in più del modello superiore che potrebbe però risultare più lento in boost, con i rumor che per il Core i9-10900K parlano di 5.1GHz di tetto massimo.

Coerente, tra l'altro, con processori che dovranno probabilmente affrontare problemi di consumo non indifferenti. Sembrerebbero invece puntare volutamente a wattaggi molto alti le incarnazioni di fascia alta dell'architettura grafica Intel Xe che sono basate su un design a tile, con più unità DG1 da affiancare per ottenere una potenza maggiore. Tra l'altro si parla sia della versione che conosciamo da 96 execution unite e 768 core per 75W di TDP, sia di una versione più potente da 128 execution uniti e 1024 core con Thermal Design Power da 150, base di soluzioni a più tile che dovrebbero arrivare fino a 300W nel caso delle schede di fascia alta, composte da due unità e quindi da 2048 core, e fino a 500W, complice un aumento del voltaggio, nel caso dei datacenter. Ma si tratta di rumor e non conosciamo la potenza effettiva del DG1 da 150W, elemento essenziale per farci un'idea di GPU che arrivando probabilmente nel 2021 dovranno vedersela sia con le GPU Big Navi che con le GeForce RTX 3000 la cui promessa è quella di un salto prestazionale mai visto prima. Restiamo quindi in attesa di informazioni ufficiali, mentre aspettiamo i refresh delle schede Navi e le nuove GeForce GTX 1650, equipaggiate con memorie più veloci. A svelarlo è stata MSI sottoponendo alla Eurasian Economic Commission un nuovo modello equipaggiato con VRAM GDDR6, come la GeForce RTX 1650 Super, anziché GDDR5. Dovrebbe quindi risultare più veloce, migliorando un rapporto tra prezzo e prestazioni tutt'altro che eccellente, anche se non certo abbastanza da avvicinare la ben più carrozzata sorella maggiore, equipaggiata con quasi 400 CUDA core in più e poco meno potente della GTX 1660. Nessun problema di sovrapposizione, quindi, ed è un bene vista la delusione legata all'eccellente AMD Radeon RX 5600 XT, castrata per non sovrapporsi alla RX 5700, anche se comunque ottima.



Ben più complessa è infatti la faccenda del nuovo processore Threadripper 3990X, un mostro da 64 core e 128 thread capace di prestazioni in alcuni casi esagerate grazie anche a un'ottima gestione delle frequenze che garantisce ottimi risultati anche con carichi di lavoro moderati e videogiochi. Il problema è che è pur supportando nominalmente 2TB di memoria, il massiccio processore è vincolato alla sola RAM unbuffered che per ora esiste in tagli da massimo 32GB, limitando il massimale a soli 256GB. Certo, resta un prodotto impressionante, con prestazioni in alcuni casi superiori a processori da server ben più costosi dei 4000 dollari a cui viene venduto, ma risulta frenato dove sono necessari grandi quantitativi di memoria, presumibilmente con l'intento di non mettere in ombra i processori Epyc. Negli HEDT AMD è infatti costretta a fare concorrenza a se stessa, anche se la piattaforma server della compagnia gode comunque di vantaggi rilevanti che resterebbero comunque validi anche sbloccando altri tipi di memoria sui Threadripper. Al momento, invece, il mercato è costretto ad aspettare memoria unbuffered in tagli più grandi, mentre ammira comunque il lavoro fatto da AMD su un processore che riesce a far lavorare in armonia un numero di core impressionante, tale da far girare Crysis senza GPU, e in modo tutto sommato accettabile.