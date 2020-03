Xbox Series X con audio 3D via hardware, Ninja Theory entusiasta della soluzione Microsoft

Xbox Series X avrà un sistema di audio 3D spaziale gestito direttamente da un componente hardware dedicato e a quanto pare la soluzione ha entusiasmato Ninja Theory, ora team interno di Microsoft, che si è detto molto convinto di quanto fatto sulla nuova console.



L'audio 3D con hardware dedicato su Xbox Series X appare effettivamente come logica evoluzione degli sforzi fatti da Microsoft in quest'ambito, visto anche quanto fatto in ambito audio con le varie evoluzioni di Xbox One. In ogni caso, si aspettare di conoscere qualcosa di più su questo aspetto attraverso un panel dedicato che era fissato per la GDC 2020, ma con la cancellazione dell'evento ci tocca aspettare ancora un po'.



Nel frattempo, è interessante notare come il senior sound designer di Ninja Theory, Daniele Galante, abbia effettivamente confermato la presenza del chip audio dedicato su Xbox Series X, in grado di garantire agli sviluppatori tutta la necessaria potenza per la gestione del comparto audio senza andare a occupare spazio su CPU.



"Avremo un chip dedicato per lavorare sull'audio, cosa che significa che finalmente non dovremo più combattere con programmatori e grafici per avere abbastanza memoria e potenza dalla CPU", ha affermato Galante in un'intervista a VideoGamesChronicle, riportata anche da WCCFTech.



Si tratta, in effetti, di una vera e propria conferma sulla presenza di questo hardware dedicato all'audio su Xbox Series X, che possiamo considerare ufficiale visto che Ninja Theory è un first party di Xbox Game Studios.



"Sviluppare giochi ci porta sempre a pensare a delle limitazioni tecniche", ha poi spiegato Galante, "Questi limiti diventano sempre meno opprimenti mentre ci si evolve con le nuove console". A questo si aggiunge anche l'eventuale utilizzo del ray tracing sul comparto audio, come è emerso nei giorni scorsi.