DOOM Eternal confermato a 60 frame al secondo su tutte le console, grosso aggiornamento al day one

DOOM Eternal è confermato andare a 60 frame al secondo su tutte le console, in linea dunque con quanto fatto dal capitolo del 2016, inoltre sembra che debba passare attraverso un aggiornamento del day one alquanto sostanzioso.



La conferma sulle performance a 60 frame al secondo arriva da parte di Billy Khan, lead engine programmer di id Software, che ha riferito in un tweet come DOOM Eternal sia destinato ad andare a tale livello di fluidità su "PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X", tanto per essere chiari, dunque effettivamente su tutte le piattaforme di lancio oltre a PC, in attesa di conferme per quanto riguarda Nintendo Switch.



Questo pone dunque il nuovo capitolo in continuità con uno dei capisaldi del DOOM del 2016, ovvero la fluidità e la velocità dell'azione prima di tutto. Ovviamente, ci saranno poi da valutare le performance effettive e la stabilità, ma si tratta intanto di un ottimo punto d'inizio e d'altra parte quello che abbiamo visto nel capitolo precedente può farci stare molto tranquilli su questo aspetto.



Notevole anche l'aggiornamento previsto al day one per il gioco: in base a quanto riferito da Twisted Voxel, l'update iniziale per il gioco di lancio di DOOM Eternal ammonta a circa 5GB di dati da scaricare in tutte le varie versioni, anche se non ci sono informazioni al momento sul changelog collegato a questo aggiornamento, probabilmente obbligatorio.



Nel frattempo, siamo venuti a conoscenza del fatto che GhostWire: Tokyo avrà un interessante collegamento con DOOM Eternal e abbiamo visto un video di gameplay da 15 minuti catturato su PS4 per il nuovo sparatutto di id Software.



PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S and XB1X all run at 60FPS. — Billy Khan💥now we wait :) (@billykhan) March 7, 2020