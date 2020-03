Cyberpunk 2077 celebra la Giornata internazionale della Donna con un'immagine della protagonista femminile

Anche Cyberpunk 2077 celebra a modo suo la Giornata internazionale della donna 2020, con CD Projekt RED che ha diffuso una nuova immagine dedicata interamente alla protagonista femminile, ovvero "Miss V", visibile nel tweet riportato qui sotto da parte dell'account ufficiale.



"Miss V, è un piacere..." È il saluto rivolto alla protagonista femminile di Cyberpunk 2077, con un'illustrazione che rappresenta l'esatto corrispettivo della cover art vista finora per il gioco, solo che in questo caso c'è il personaggio in versione donna.



Nel gioco è infatti possibile selezionare il sesso del personaggio principale e questo è dunque l'aspetto che assume nel caso in cui si scelga di proseguire con una protagonista femminile. Non è la prima volta che vediamo V in versione donna, ma in effetti non era ancora stata diffusa una key art dedicata a questa, che giunge oggi in occasione dell'8 marzo.



Ci sono anche alcune variazioni applicate al modello, a quanto pare: i capelli hanno una sfumatura rossa che non era visibile nelle prime apparizioni della protagonista femminile e il volto appare maggiormente particolareggiato, anche se questo ovviamente può avere a che fare semplicemente con l'illustrazione scelta, anche perché la personalizzazione del protagonista sarà molto estesa in Cyberpunk 2077 e il suo aspetto può dunque variare ampiamente, di conseguenza.



Di recente, c'è stata la conferma ufficiale del gioco su Xbox Series X, con upgrade gratis dalla versione Xbox One, mentre Nvidia ha presentato una GeForce RTX 2080 Ti in edizione speciale dedicata al gioco. La data di uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 17 settembre 2020.