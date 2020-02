GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, ecco il video unboxing

Nvidia ha pubblicato il video unboxing ufficiale della GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, scheda video griffata Cyberpunk 2077 realizzata in pochissimi esemplari, regalati tramite un concorso social.



Nel filmato, che potete vedere in testa alla notizia, possiamo vedere l'esclusivo packaging della scheda, nonché la stessa decorata con i colori del gioco di CD Projekt Red.



Riportiamo le modalità di partecipazione al concorso: vedete il tweet riportato in fondo alla notizia? Fate retweet taggando qualcuno che come voi è in fervente attesa di Cyberpunk 2077e ama giocare su PC. Oltre al tag, dovete anche scrivere l'hashtag #RTXOn nel commento. Tutto qui. Sarà Nvidia a occuparsi di scegliere i vincitori, probabilmente estraendoli a caso. Nel caso siate tra i fortunati, voi e il vostro amico taggato vincerete una scheda GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. La data d'uscita del gioco è stata fissata al 17 settembre 2020. Nella giornata di oggi è stata confermata anche la versione Xbox Series X.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



We made 77 for our community.



Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H