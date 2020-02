Cyberpunk 2077: Grimes parla di Lizzy Wizzy, il suo personaggio nel gioco

Cyberpunk 2077 vedrà la partecipazione della popstar Grimes, che nel corso di un livestream ha parlato del suo personaggio nel gioco, Lizzy Wizzy.



Segue possibile spoiler su Cyberpunk 2077



"Ho prestato la mia voce a Lizzy Wizzy, Cyberpunk 2077 sarà un gioco davvero fantastico", ha detto la cantante. "Non l'ho ancora provato personalmente, ma ho visto qualcuno giocarci per un'ora."



"Interpreto una pop star che si suicida durante un'esibizione, così arrivano dei medici sul palco ed effettuano un'operazione chirurgica d'emergenza per sostituire il suo intero corpo con uno artificiale, mentre lei resta morta per un'ora."



"Quando l'operazione viene completata, Lizzy si rialza e completa lo show nella sua nuova forma di cyborg, in una delle più grandi performance artistiche che si siano mai viste."



Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, ma arriverà più avanti anche su PS5 e Xbox Series X.