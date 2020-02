Halo Infinite: confermato su Xbox Game Pass per Xbox Series X e One, primo gioco Smart Delivery

Microsoft ha confermato che Halo Infinite sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass per Xbox One e Xbox Series X. Sarà inoltre il primo gioco a sfruttare il sistema di Smart Delivery, fatto che farà felici quelli che sono certi di passare alla nuova console.



Che Halo Infinite fosse un gioco di lancio di Xbox Series X lo si sapeva già, come si sapeva che sarebbe stato da subito su Xbox Game Pass, visto che è un titolo first party di Microsoft. Ora però è arriva la conferma anche per la versione next gen. Soprattutto, è arrivata la notizia che Microsoft sfrutterà il suo titolo di punta tra quelli di lancio della sua nuova console per inaugurare il sistema di Smart Delivery che, come già riportato, consente di ottenere sempre la versione "giusta" dei giochi a seconda della piattaforma utilizzata, oltre che ottimizzare il download.



La funzione di smart delivery dipende completamente dai publisher, nel senso che sarà sicuramente usata per tutti i titoli first party di Microsoft, mentre gli altri potranno scegliere. CD Projekt Red ne ha già confermato l'utilizzo per Cyberpunk 2077.