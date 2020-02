Xbox One, funzione Eject via controller in arrivo con un aggiornamento

Xbox One potrebbe ricevere a breve la funzionalità Eject via Controller tramite un aggiornamento, stando a un'immagine spuntata in rete.



I motivi di una feature del genere sono chiari, anche se parecchio tardivi: dopo anni di uso, il pulsante fisico per l'estrazione del disco su Xbox One e Xbox One X potrebbe rovinarsi, da qui l'esigenza di un comando da controller.



Attualmente la funzionalità è a disposizione degli insider, ma come detto dovrebbe arrivare per tutti attraverso un update. Non c'è ancora una data, tuttavia.



La cosa interessante è che si tratta di un'opzione che era presente su Xbox 360 e non è chiaro come mai sia stata rimossa con il passaggio a Xbox One.



Nel frattempo tengono banco le specifiche tecniche di Xbox Series X, annunciate oggi da Microsoft: la nuova console vanterà 12 TFLOPS di potenza, supporterà il ray tracing via hardware e i 120 fps.