PES 2020, Campionato eFootball.Pro 2019/20: i risultati della quinta giornata

Il Campionato eFootball.Pro 2019/20 dedicato a PES 2020 ha completato la quinta giornata , ed ecco i risultati . Si è disputata sabato a Barcellona la quinta giornata del Campionato eFootball.Pro 2019/20 che si gioca con eFootball PES 2020 , qui di seguito i risultati: Monaco vs Barcellona: 3-0 / 2-4 Celtic Glasgow vs Boavista: 3-0 / 2-3 Juventus vs Bayern Monaco 0-2 / 1-1 Nantes vs Manchester United 3-3 / 1-1 Schalke 04 vs Arsenal 0-0 / 0-1

La quinta giornata del Campionato eFootball.Pro ha regalato tantissime emozioni e gol, Monaco e Bayern si trovano ora in vetta alla classifica, separate solo da un punto.



La giornata è iniziata con la doppia sfida tra Monaco e Barcellona, due team che possono vantare tra le loro fila due campioni del mondo di eFootball PES. Dopo aver dominato la prima partita per 3-0, il Monaco è crollato nella seconda dove, a sorpresa, ha incassato quattro gol che hanno decretato la prima sconfitta in questa stagione.



Il secondo match tra Celtic e Boavista è stato caratterizzato da un grande numero di segnature, nella partita di andata la formazione scozzese si è imposta con un netto 3-0, la partita di ritorno ha visto imporsi la squadra lusitana grazie al gol di YIOU e a una doppietta di Barboza.



Quello tra Juventus e Bayern Monaco è stato senza ombra di dubbio il big match delle giornata e ha visto scendere in campo i tre campioni del mondo della modalità CO-OP di PES: Alex Alguacil (Bayern), ETTORITO97 (Juventus) e Ildistruttore (Juventus).



La prima delle due partite ha visto imporsi la squadra bavarese grazie a due gol di JOSE e MESTRE. Un altro gol di MESTRE ha fissato la gara di ritorno sul pari dopo che la Juventus si era portata in vantaggio con un gol di ETTORITO97.



Grazie ai 4 punti conquistati contro la Juventus, Il Bayern consolida la seconda posizione in classifica a un solo punto di distacco dal Monaco. La Juventus rimane al terzo posto, tallonata a due sole lunghezze dal Barcellona.



Il penultimo match ha visto contro Nantes e Manchester United, sia la partita di andata che quella di ritorno si sono concluse in parità (3-3 e 1-1), la giornata si è conclusa con il match tra Schalke 04 e Arsenal, la prima partita non ha regalato molto spettacolo e si è conclusa con il risultato di 0-0, nella seconda ha prevalso la squadra londinese grazie a un gol, segnato all'inizio del primo tempo, di S-Venom.



Alex Grd (Arsenal) e HenrykinhO (Barcellona) sono stati entrambi premiati con 10.000€ rispettivamente per aver segnato il gol più bello e per essersi distinto come migliore giocatore della precedente giornata.



La classifica attuale: