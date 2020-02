Cyberpunk 2077 e la continuità totale di Xbox Series X rispetto a Xbox One

Oggi è arrivata una buona notizia dall'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077: chi acquisterà la versione Xbox One del gioco riceverà gratuitamente l'aggiornamento alla versione Xbox Series X quando disponibile.



Leggiamo il post originale: "I giocatori non dovrebbero mai essere obbligati ad acquistare lo stesso gioco due volte o a pagare per un upgrade, dunque i possessori di Cyberpunk 2077 per Xbox One riceveranno l'upgrade alla versione Xbox Series X gratis non appena disponibile."



Per inciso, CD Projekt Red ha pubblicato il post subito dopo l'annuncio delle specifiche tecniche di Xbox Serie X fatto da Microsoft.



Comunque sia, quella di Cyberpunk 2077 è una buona notizia per più di un motivo: intanto è stata confermata la lavorazione di una versione per console di nuova generazione dell'attesissimo gioco di ruolo. Molti la davano per scontata, noi compresi, ma ora abbiamo una conferma ufficiale della sua esistenza, che non fa mai male.



Il secondo motivo è che chi possiede Xbox One non dovrà rinunciare ad acquistare il gioco al lancio, nel caso sia certo di voler prendere il gioco anche per Xbox Series X, quando disponibile. Insomma, CD Projekt Red ha scongiurato il rischio di dover acquistare due volte Cyberpunk 2077 a causa del passaggio generazionale. Per ora non è stato annunciato nulla in merito a PS5, ma a questo punto speriamo che valga lo stesso anche per la versione PS4.



Il terzo motivo di contentezza è la conferma, l'ennesima, della continuità generazionale tra Xbox e Xbox Series X. Sostanzialmente la notizia ha ribadito che tutto ciò che si gioca su Xbox One sarà giocabile anche sulla console di nuova generazione, così che i giocatori non debbano buttare la loro libreria di titoli per un po' di potenza in più. Ha confermato anche che i publisher potranno aggiornare i giochi con delle patch gratuite, nel caso lo desiderino, senza cioè far ripagare i prodotti già acquistati. La speranza in questo caso è che lo facciano davvero tutti, soprattutto con i giochi live service, perché sarebbe assurdo chiedere un obolo per qualcosa che già si possiede. Del resto così facendo i publisher potranno vendere sulla nuova i giochi della vecchia aggiornati anche ai nuovi utenti. Un po' come già fatto con gli aggiornamenti a PS4 Pro e Xbox One X. Anche in questo caso speriamo che Sony sia in linea con Microsoft sul supporto per gli aggiornamenti dei vecchi titoli (di nostro pensiamo che sia così, ma aspettiamo conferme ufficiali in merito).



L'unica brutta notizia è... no, fortunatamente in questo caso non c'è alcuna brutta notizia.