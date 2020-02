Streets of Rage 4, il quinto personaggio è Floyd Iraia: ecco il trailer

Streets of Rage 4 ha visto l'annuncio del quinto personaggio giocabile: si tratta di Floyd Iraia, che viene presentato in un trailer con anche alcune sequenze della modalità multiplayer.



Floyd è un combattente molto potente, in particolare grazie alle sue braccia bioniche: può infliggere danni ingenti ai nemici e godere di un allungo maggiore, ma il prezzo da pagare è una certa lentezza nei movimenti e nel recupero rispetto agli altri protagonisti di Streets of Rage 4.



Gli altri personaggi del gioco, già annunciati, sono Axel, Blaze, Adam e Cherry: un mix di vecchie conoscenze e new entry che viene completato appunto dal debutto di Floyd.



Il nuovo video di Streets of Rage 4 si focalizza anche sulle modalità multiplayer cooperative, disponibili sia in locale che online: nel primo caso per un massimo di quattro partecipanti, nel secondo caso per un massimo di due.



A questo punto al gioco manca solo una data di uscita ufficiale, che speriamo venga annunciata nel corso del PAX East 2020.