iPad Pro 2020, display mini LED per il nuovo tablet Apple?

iPad Pro 2020 potrebbe utilizzare la tecnologia mini LED per il display, stando agli ultimi rumor riguardanti il prossimo tablet prodotto da Apple.



Il fornitore Innolux avrebbe mandato alla casa di Cupertino alcuni sample del nuovo iPad Pro con schermo mini LED, preparandosi a dare inizio alla produzione di massa nella seconda metà dell'anno.



Secondo le ultime voci, Apple si starebbe preparando a lanciare due modelli di iPad Pro nel mese di marzo, con versioni dotate di supporto 5G come si vocifera per iPhone 12.



C'è di più: in realtà Innolux non sarebbe il fornitore primario di display mini LED per Apple, visto che l'appalto sembra sia stato vinto da Jingdian: una strategia che consente all'azienda americana di ottenere prezzi più vantaggiosi.



La tecnologia mini LED costituirebbe un importante passo in avanti rispetto agli attuali schermi LCD, visto che aumenterebbe la luminosità e la precisione dei colori sui prossimi modelli di iPad.