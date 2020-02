Coronavirus, la Decameron Jam videoludica tenta di esorcizzare il panico

Lanciata su itch.io la Decameron Jam, ossia una jam videoludica a tema Decamerone, il libro di novelle di Giovanni Boccaccio, indetta per esorcizzare il panico da coronavirus, o meglio del covid-19, dovuto alla pandemia e al modo con cui i media l'hanno trattata. In particolare dovreste sapere cosa sta accadendo in Italia dopo l'emersione di alcuni casi di contagio.



Se avete superato la terza media non dovrebbe sfuggirvi il collegamento tra l'opera di Boccaccio e il coronavirus, almeno idealmente:



Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn'altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de' corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'inumerabile quantità de' viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in uno altro continuandosi, verso l'Occidente miserabilmente s'era ampliata.



L'obiettivo della Decameron Jam è quindi quello di creare giochi o prototipi basati sulla premessa dell'opera boccaccesca. Leggiamo un estratto del regolamento ufficiale:



Il Decameron narra la storia di un gruppo di dieci giovani nobili (sette ragazze e tre ragazzi) che lasciano Firenze nel periodo della peste nera e si rifugiano nelle campagne circostanti. Qui passano dieci giorni a raccontarsi diverse storie, ora umoristiche, ora erotiche, per ingannare il tempo. Ogni giorno viene nominato un re o una regina che stabilirà il tema da rispettare il giorno seguente. Poi, a turno, si raccontano una storia e solo Dioneo, il più giovane e abile oratore del gruppo, è dispensato dal dover utilizzare il tema scelto.



Sempre dal regolamento ufficiale apprendiamo le tempistiche della jam e quelle delle valutazioni delle opere proposte:

La Decameron Jam inizia alle 00:00 di martedì 25 febbraio (GMT+1) e dura 10 giorni, fino alle 00:00 di giovedì 5 Marzo (GMT+1).

La fase di valutazione inizierà immediatamente dopo, da giovedì 5 Marzo alle 00:00 (GMT+1) fino a lunedì 16 Marzo alle 23:59 (GMT+1).



Se volete seguire la Decameron Jam, e magari unirvi con una vostra opera, questa è la pagina ufficiale su itch.io.