One Piece, capitolo 973 del manga disponibile online

Il capitolo 973 del manga di One Piece è finalmente disponibile per la lettura. Se non potete recarvi fisicamente in Giappone per acquistare il nuovo numero di Weekly Shōnen Jump, potrete comunque optare per la versione digitale, ora pronta per la lettura online.

Sì, potete leggere il capitolo 973 del manga di One Piece online, gratuitamente e legalmente. Basterà recarsi sul sito web di Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo) per godersi l'ultimo appuntamento con la celebre opera di Eiichiro Oda. La lingua supportata, al momento, è solo quella inglese: ma meglio di niente.

In futuro i capitoli del manga di One Piece verranno raccolti in volume e adattati in lingua italiana, per esempio il volume 96 sarà anche più grande dei precedenti. Il titolo del nuovo capitolo è Il clan Kozuki e porta a compimento gli eventi passati relativi a Wano e a Kozuki Oden. Probabilmente con il prossimo numero di tornerà al presente e agli aventi di Rufy Cappello di Paglia.