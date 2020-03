One Piece, capitolo 973 del manga: primi spoiler e indiscrezioni disponibili

Mancano ancora alcuni giorni al lancio del nuovo capitolo del manga di One Piece, la più importante opera del Maestro Eiichiro Oda. Il lancio è previsto per questo fine settimana sia in Giappone (formato cartaceo) che su Manga Plus (formato digitale, gratuito e legale). Ma intanto arrivano i primi spoiler e le indiscrezioni.

Non leggete oltre, se preferite apprendere da voi cosa accadrà nel capitolo 973 del manga di One Piece. Ribadiamo inoltre che queste sono le indiscrezioni iniziali da parte di chi, in qualche modo, ha già ottenuto una copia del nuovo capitolo: potrebbero arrivare nuovi spoiler nelle prossime ore. Ad ogni modo: pare che il capitolo 973 non riporterà la trama al tempo presente, ma resterà per un'ultima volta concentrata sul flashback dell'arco narrativo di Wano (che prosegue ormai da prima di natale 2019).

Il nuovo appuntamento con One Piece vedrà Toki impegnata ad inviare i suoi figli nel futuro, in modo che possa realizzarsi il volere di Kozuki Oden: riaprire i confini del paese isolato dopo vent'anni. Inoltre Orochi cercherà di trovare tutti i samurai sfuggiti all'esecuzione per ucciderli definitivamente, ma questi ultimi si salveranno con vari stratagemmi. Da ultimo molta attenzione dovrebbe essere riservata anche a Hiyori/Komurasaki. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno maggiori dettagli.