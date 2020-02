One Piece, Komurasaki si mostra nell'anime: è la donna più bella di Wano

L'arco narrativo di Wano di One Piece continua ad introdurre nuovi, interessantissimi personaggi. L'ultimo episodio dell'anime, tra l'altro, ha mostrato finalmente in volto Komurasaki, la donna più bella di Wano; e noi la mostriamo a voi, in questo rapido articolo.

Komurasaki si era già mostrata nell'arco narrativo di Wano di One Piece, anche nella sigla di apertura, ma solo con la sua maschera da volpe. Ora, finalmente, alcune scene l'hanno immortalata dal vivo: è una ricca cortigiana e occupa una posizione di relativo potere all'interno dello shogunato di Orochi, protetto a sua volta da Kaido dei Quattro Imperatori. Komurasaki, detta la donna più bella di Wano, ha già ridotto in povertà molti uomini ricchi di Wano, dei quali ottiene facilmente i favori; ha affermato di odiare, più in generale, la povertà stessa.

Chiaramente coloro che hanno già avuto modo di leggere il manga di One Piece sanno bene quale sia il passato di Komurasaki, e conoscono la sua vera identità. Per il momento ci limitiamo a ricordarvi che il confine tra bene e male, in One Piece, è spesso molto più fragile di quanto non sembri.