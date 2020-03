Romance of The Three Kingdoms 14, la recensione

La serie Romance of The Three Kingdoms è ormai ben consolidata presso il pubblico appassionato di strategia. E come avrete modo di leggere nella nostra recensione di Romance of The Three Kingdoms 14 , Koei Tecmo punta proprio a rafforzare questa posizione puntando su un impianto di gioco tradizionale, ma sempre di grande spessore, e su una ambientazione storica carica di fascino. Il tutto impreziosito da un set di comandi semplificato e da una manciata di nuove opzioni che mirano a rendere più fluida l'esperienza, all'interno di una formula di gioco ormai rodata che di per sé ammette poche variazioni senza il rischio di snaturarsi.

Fra tradizione e novità

Romance of The Three Kingdoms XIV è ambientato durante l'epoca dei Tre Regni, una delle più importanti della storia della Cina. Nel gioco essa è rappresentata attraverso sette scenari base, che comprendono eventi reali come la ribellione del turbante giallo, che diede il via alla rivolta contadina che segnò il definitivo declino della dinastia Han, segnando poi l'inizio dell'epoca dei Tre Regni, la lotta per il dominio tra Yuan Shao e Cao Cao (la battaglia di Guandu) e l'inizio della campagna nordica di Zhuge Liang (Chu Shi Biao). Compito del giocatore, come sanno già i fan della serie, è quello di selezionare un generale, una fazione e di lanciarsi poi alla conquista della Cina e all'unificazione dei Tre Regni.

Si può scegliere quindi se seguire l'intera vicenda storica, oppure partire da un anno e da uno scenario a piacimento, reale o di finzione, oltre che intervenire eventualmente su tutta una serie di opzioni utili a personalizzare la propria esperienza. In tal senso è perfino possibile disabilitare gli eventi naturali e quelli storici del periodo, che altrimenti vengono innescati soddisfacendo determinate condizioni in battaglia. Da questo punto di vista segnaliamo l'ottimo editor del personaggio, attraverso il quale si può creare il leader dei propri sogni. Dal nome all'aspetto, fino alle abilità specifiche in campo militare, politico, e gestionale, tramite le impostazioni si può intervenire praticamente su tutti i tratti fondamentali dell'ufficiale.

Ad ogni modo sono presenti oltre 1.000 generali già belli e fatti, ognuno con il suo aspetto e le sue caratteristiche individuali che vanno a influire direttamente sulle tattiche, sui rapporti umani e sul modo di gestire ogni situazione. Il ritmo di gioco è ovviamente ragionato, e padroneggiarlo significa investire su di esso parecchio tempo. L'azione si sviluppa interamente su una singola mappa tridimensionale piuttosto ampia, suddivisa in griglie di forma esagonale: gli scontri campali, le avanzate o le ritirate strategiche, la conduzione delle varie componenti che costituiscono la gestione di un regno e le comunità che ne fanno parte, tutto si svolge su di essa.

In tal senso questo capitolo ripropone il popolare ruler-based system del capitolo undici, ma impreziosita da una gamma più ampia di opzioni di movimento proprio grazie al tipo di griglia che concede più libertà d'azione e impone di conquistare un'area pezzo dopo pezzo. Le fasi di guerra, automatiche (una volta impartiti gli ordini le operazioni si svolgono da sole in base ai compiti assegnati), includono tutto, dall'assedio con arieti e catapulte, alle battaglie in acqua con una varietà di diverse navi d'assalto fino ai duelli che possono "scattare" tra i migliori ufficiali sul campo.