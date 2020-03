One Piece, il volume 96 del manga sarà più grande dei precedenti: ecco perché

Apprendiamo in queste ore che il volume 96 del manga di One Piece sarà più grande dei precedenti, e comunque differente nel numero di contenuti e nell'impaginazione. Ma per spiegarvi i motivi, dobbiamo prima ricordarvi che i tankobons tratti da Weekly Shonen Jump sono solitamente di 192 pagine l'uno, con capitoli di circa 19 pagine l'uno (nove capitoli per ogni volume, insomma).

Il fatto è che il mangaka Eiichiro Oda a volte modifica il numero delle pagine dei singoli capitoli di One Piece (il capitolo 973 di One Piece sarà disponibile a breve, a proposito), con capitoli ora di 13, ora di 15, più spesso di 17 pagine. E ciò naturalmente comporta, ad una certa distanza l'uno dall'altro, la pubblicazione di volumi del manga con un numero di pagine complessivo particolare.

Questo sarà il caso del volume 96 di One Piece, che avrà 200 pagine in totale, suddivise in undici capitoli differenti. Il tankobon coprirà i capitoli 965-975 dell'opera di Eiichiro Oda. La pubblicazione nipponica avverrà nelle settimane a venire, mentre per la traduzione e l'adattamento italiani bisognerà ovviamente aspettare ancora un po'.