Pokémon GO, tutti i Pokémon censurati da Niantic Labs

È probabile che fino ad oggi non vi abbiate neppure fatto caso, ma alcuni Pokémon di Pokémon GO sono stati censurati da Niantic Labs. Non è chiaro quando questo sia avvenuto in passato, o se si tratti piuttosto di modifiche introdotte con il più recente degli aggiornamenti degli sviluppatori.

I nostri test, comunque, hanno confermato questa realtà: e possiamo anche dirvi quali sono i Pokémon censurati da Niantic Labs su Pokémon GO. Si tratta di Ho-Oh, il Leggendario della seconda generazione di Johto, poi di Lickitung, Lickilicky e Shroomish: tutti conterrebbero, all'interno del nome, "parti di testo inappropriate". Per meglio chiarire la situazione: ovviamente uno Shroomish catturato nel mondo di gioco possiede il suo nome standard, ma se provate a rinominarlo in qualsiasi altro modo e poi a reimpostare nuovamente il nome Shroomish, quest'ultimo non verrà accettato dall'applicazione.

Si tratta di una decisione degli sviluppatori di Niantic Labs, per evitare l'inserimento nei nomi di Pokémon di espressioni sconce, parolacce e via dicendo. Per esempio, il ban sul nome di Lickitung evita la parola e la semantica del "leccare". Ma ha senso, a questo punto, impedire di riassegnare anche i nomi basi dei singoli esemplari di mostriciattoli tascabili?