Pokémon GO, Pokémon Ombra più forti, ma i fan si oppongono: non è etico

I Pokémon Ombra di Pokémon GO, l'app sviluppata e pubblicata gratuitamente da Niantic Labs per smartphone android e dispositivi iOS, ora sono più forti. Dovrebbe essere una buona notizia, per i giocatori che preferivano tenerli in quella forma invece di purificarli. Ma invece sono arrivate più opposizioni che apprezzamenti.

Alcuni fan si sono opposti alla decisione degli sviluppatori di Niantic Labs, ovvero al potenziamento dei Pokémon Ombra di Pokémon GO. Questa infatti non sarebbe una scelta eticamente corretta: fino a questo momento i giocatori hanno dovuto catturare i Pokémon Ombra per poi purificarli e liberarli dalla schiavitù del Team GO Rocket. Rendendoli più forti nello stato di cattività, è come se il giocatore venga incentivato a lasciarli così, prigionieri dell'oscurità.

Vale la pena ricordare velocemente tutti i potenziamenti dei Pokémon Ombra di Pokémon GO, ora disponibili per coloro che hanno aggiornato l'app alla versione più recente.

I Pokémon Ombra ora infliggono più danno (1.2x) ma la loro difesa diminuisce di conseguenza (0.83x)

Potenziamenti e sblocco di mosse caricate ai Pokémon Ombra costano ora meno polvere di stelle e meno caramelle

I Pokémon Ombra Leggendari ottenuti sconfiggendo Giovanni del Team GO Rocket ora sono più forti