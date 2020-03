Doom Eternal Battlemode, provato il multiplayer competitivo

In quel di Dallas, a casa di id Software, abbiamo avuto l'occasione di testare per varie ore la campagna di Doom Eternal , e siamo usciti col sorriso sulle labbra dall'esperienza. Sul singleplayer, però, i dubbi erano davvero pochi, dato che tutti gli appuntamenti con il titolo erano stati eclatanti fino a quel momento; molto più dubbioso invece il destino della modalità multiplayer, ancora in larga parte ignota e completamente diversa dal competitivo del reboot del 2016. Beh, finalmente siamo riusciti a mettere le mani anche sul tanto atteso Battlemode , il multiplayer asimmetrico del gioco, e oggi ve ne parleremo nel dettaglio, con tanto di dettagliata descrizione di ogni demone utilizzabile. E no, non crediamo che l'online di Eternal possa avere lo stesso impatto del suo fulcro in singolo, eppure il Battlemode ci è parso comunque molto interessante e spassoso, oltre che accuratamente costruito per risultare molto vicino all'esperienza originale. D'altro canto, stiamo parlando di un due contro uno che permette al Doom Guy di vedersela con alcuni dei suoi nemici più devastanti, solo controllati da altri giocatori. Non troppo diverso dal giocare gli scontri della campagna ad una difficoltà superiore alla ultra incubo...

Gameplay: deathmetal match

Il concept è in realtà molto semplice: in arene piuttosto verticalizzate ma non enormi, un utente con il Doom Slayer se la vede contro due utenti al comando dei demoni, al meglio dei cinque round. I demoni sono selezionabili tra alcuni dei mostri più potenti del gioco, ovvero l'Archvile, il Mancubus, l'Elementale del Dolore, il Razziatore e il Revenant, e ognuno di questi possiede le stesse capacità che sfrutta durante la campagna singleplayer, ma con delle aggiunte: la possibilità di evocare altri demoni, e una serie di potenziamenti extra ottenibili di round in round, con tanto di super potenziamento finale se la partita arriva fino al quinto round. Detta così lo Slayer potrebbe sembrare svantaggiato, ma la verità è che si tratta di un personaggio sempre più poderoso dei demoni in uno contro uno, e che anche online possiede le stesse possibilità di recupero quando esegue esecuzioni sui demoni, pertanto risulta molto difficile eliminarlo anche in coppia se non si ha una decente coordinazione.

Per favorire l'approccio tattico, comunque, gli sviluppatori hanno deciso di alterare un pochino la formula, donando ai demoni la capacità di limitare il recupero del Doom Guy (possono usare questo blocco una volta per uno a round, e devono quindi farlo con il giusto tempismo), e la possibilità di vedere l'avversario attraverso le pareti. In più, lo Slayer deve uccidere i due demoni entro venti secondi l'uno dall'altro - o si rigenerano con metà vita - e a sua volta si potenzia di round in round, perciò la partita rimane equilibrata fino alla fine. Nel complesso si tratta di un'esperienza più che valida, a tratti davvero tesa e divertente, e non facilissima da gestire, poiché i demoni devono decidere anche che passive selezionare prima dello scontro concentrandosi o meno sulle evocazioni (farlo può dare vantaggi al Doom Slayer per via delle esecuzioni sopracitate, ma evitarlo rischia di concentrare troppo la sua attenzione su di voi).

Le uniche problematiche? Nonostante la peculiarità della formula è difficile dire quanto possa effettivamente attecchire sul pubblico - che già nel reboot del 2016 aveva snobbato l'online - e abbiamo notato un po' di latenza preoccupante durante il gameplay, che in certi casi ha portato la registrazione dei colpi ad essere poco chiara. Una mancanza tranquillamente eliminabile in tempo per il lancio. Vogliamo ad ogni modo delineare il tutto per bene, quindi ora è il caso di buttarsi su una descrizione diretta dei demoni utilizzabili, così da darvi un'idea precisa delle opzioni disponibili nella modalità.