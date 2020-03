ACER EI491CR, la recensione

La recensione dell'ACER EI491CR ci ha costretto a liberare interamente la nostra scrivania per fare spazio a un pannello curvo lungo 1,2 metri, uno schermo da gaming per PC che combina una vista panoramica mozzafiato da 3820x1080 pixel e 32:9 di formato con il contrasto elevato della tecnologia vertical alignment. Vanta inoltre tecnologia FreeSync 2, pannello Quantum Dot, HDR Ready con 400Nits di luminanza e refresh da 120Hz, con la possibilità di spingersi a 144Hz in overclock.

L'ACER EI491CR è un monitor elegante e sobrio che se la gioca sull'ampiezza della visuale e sulla curvatura 1800R, avvolgendo effettivamente la visuale del giocatore in un abbraccio che risulta efficace tanto in uno sparatutto in prima persona quanto in un gioco di guida. Risulta però voluminoso e piuttosto spesso nella parte bassa del pannello, anche se dissimula il rigonfiamento in modo efficace grazie a un posteriore elegantemente incurvato, tutto in plastica ruvida di alta qualità.



Si passa invece all'ovvio metallo nel caso del robusto treppiede che, composto da due staffe laterali decisamente lunghe e da uno spesso tacco, si fissa all'asta di sostegno con tre viti, necessarie per garantire bilanciamento e longevità alla struttura. Basta invece un meccanismo a scatto per innestare il tutto nel retro di uno schermo che pur sobrio e pragmatico è figlio di un design attento. Lo si vede dalla peculiare luce ambientale che spunta dalla cima dell'elegante asta di sostegno cilindrica e lo si vede anche dal pannello semicircolare, tenuto fermo da due comodi magneti, che nasconde sia la connettività che il grosso tasto che consente di sganciare istantaneamente lo schermo dal sostegno.

Di contro, si fanno notare anche alcuni difetti nell'assemblaggio delle plastiche e si fa notare il grosso limite di un pannello che, privo di rotazione orizzontale e del meccanismo di alzo, può essere solo inclinato lungo l'asse verticale. Ma è un limite che comprendiamo viste le dimensioni di un pannello con dimensioni equivalenti a quelle di due schermi 1080p da 24 pollici che potrebbe mettere in difficoltà un meccanismo più complesso.



Altre scelte sono invece meno comprensibili, come nel caso dei controlli che da una parte sono eleganti, incassati in un tassello trasparente piazzato lungo il bordo inferiore dello schermo, ma dall'altra sono vecchio stampo, con una serie di tasti che costringono a una navigazione dei menù macchinosa. Ma con il software Display Widget è possibile ovviare quasi in toto al problema, mentre non si può fare nulla per la connettività che pur garantendo tutto il necessario in termini di ingressi video, con 3 HDMI di cui 1 2.0 e 1 DisplayPort, manca del tutto di porte USB, ormai uno standard anche nel caso di pannelli decisamente meno costosi. In questo caso parliamo infatti di circa 770 euro che non sono certo pochi, anche se parliamo di un monitor di nicchia che combina un formato particolare con caratteristiche niente male e aggiunge al tutto anche un impianto sonoro. In questo caso, però, fa il minimo indispensabile, con due altoparlanti da 3W dalla potenza e dalla qualità decisamente bassa.