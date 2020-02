Xbox Series X usa il ray tracing per l'audio 3D con accelerazione hardware?

Xbox Series X potrebbe utilizzare la tecnologia ray tracing per offrire audio 3D con nuove forme di spazialità, attraverso un principio simile a quello utilizzato dalla medesima tecnica in ambito grafico, in base a quanto riferito molto brevemente e in maniera vaga da Microsoft.



Ci riferiamo, in particolare, a quanto affermato di recente da Jason Ronald, director of Xbox program management di Microsoft, il quale ha parlato di ray tracing audio per Xbox Series X, sebbene non sia entrato nei dettagli e dunque abbia lasciato la questione piuttosto aperta. Si parla, anche in questo caso, di accelerazione hardware per l'audio della nuova console Microsoft, come era già emerso in precedenza.



"Con l'introduzione del ray tracing supportato da hardware dedicato su Xbox Series X, siamo in grado di consentire una nuova serie di scenari che coinvolgono illuminazione più realistica, migliori riflessi e anche l'utilizzo della tecnologia per audio spaziale con il sonoro in ray tracing", ha affermato Ronald.



Microsoft spiegherà in maniera più dettagliata la nuova tecnologia audio utilizzata da Xbox Series X e forse qualcosa sull'hardware dedicato all'interno della console nel corso della sua conferenza alla GDC 2020, il mese prossimo, dunque altre informazioni dovrebbero arrivare in tale situazione: l'appuntamento è per il 18 marzo 2020, con il panel intitolato "Costruire passaggi auditivi in mondi immersivi con l'audio spaziale", presentato proprio da Microsoft.



Il ray tracing applicato all'audio non è peraltro cosa inedita: Nvidia ha già messo a disposizione il suo sistema VRWorks Audio, che sfrutta gli RT Tensor Core delle GPU e la tecnologia OptiX ray tracing per renderizzare l'audio in maniera spaziale. Il principio è sostanzialmente lo stesso del ray tracing nella grafica, ovvero simulare il comportamento del suono in base a una ricostruzione realistica della sua propagazione nello spazio, in base agli elementi presenti nello scenario. Il ray tracing audio dovrebbe dunque simulare la propagazione delle onde sonore in maniera realistica in base al modo in cui viaggiano, rimbalzano o passano attraverso superfici e oggetti di vario tipo.



Su Xbox Series X, è emerso di recente che la sospensione per più giochi in contemporanea funziona anche dopo un riavvio della console, inoltre sono stati confermati ufficialmente il sistema smart delivery per il download e la retrocompatibilità migliorativa.