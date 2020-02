Xbox Series X: la sospensione per più giochi in contemporanea funziona anche dopo un riavvio

Xbox Series X svela un altro dettaglio, in questo caso relativo alla funzionalità software di sospensione per più giochi in contemporanea, che a quanto pare funziona anche dopo un riavvio della console, cosa che non è possibile con Xbox One.



Può sembrare un dettaglio di minore entità ma rappresenta un elemento di grande interesse per l'utilizzo comune della console, visto che è una caratteristica che viene usata abitualmente dalla maggior parte degli utenti. Xbox Series X, come era già stato riferito in precedenza, è in grado di mantenere in memoria diversi punti di sospensione per vari giochi contemporaneamente (uno per ogni gioco), anche se non è ancora chiaro precisamente per quanti.



Questo significa che, al di là dell'ovvio sistema di salvataggio caratteristico per ogni gioco, è possibile sospendere una partita e mantenere in memoria quel salvataggio al livello di sistema, esattamente come succede con le console di attuale generazione, che consentono l'avvio rapido di un gioco recuperando la partita interrotta in precedenza.



Ci sono però due differenze fondamentali per Xbox Series X: la prima è che, come già riferito, questa opzione può essere estesa a più giochi, con la console che mantiene in memoria più save state contemporanei per diversi giochi, la seconda è quella riferita nelle ore scorse da Larry "Major Nelson" Hryb di Microsoft in un nuovo podcast, ovvero che tali punti di sospensione funzionano ancora e possono essere recuperati anche dopo un riavvio della console.



Quest'ultimo aspetto rappresenta un'altra differenza, perché allo stato attuale, con Xbox One, il recupero della partita è possibile solo mantenendo la console sull'opzione di "avvio rapido" e il salvataggio di sistema si perde nel caso si effettui un reboot della console.



L'informazione arriva in seguito ai vari dettagli emersi su Xbox Series X, come quelli relativi alla potenza, che vedrebbero peraltro la GPU della console più potente di una Nvidia GeForce RTX 2080 Super, almeno sulla carta.