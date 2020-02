Ori and the Will of the Wisps, video gameplay con i primi 20 minuti e vari dettagli

Ori and the Will of the Wisps si mostra in un video gameplay pubblicato da Gamespot, che illustra in particolare i primi 20 minuti di gioco effettivo, dai quali possiamo anche trarre alcune informazioni e dettagli sulla nuova esclusiva Microsoft in arrivo.



Il video rappresenta ovviamente spoiler , sebbene ritragga solo i primissimi minuti del gioco, dunque se non volete assolutamente alcuna anticipazione forse è meglio evitare di vederlo.



Ori and the Will of the Wisps ha la data di uscita fisata per l'11 marzo 2020 su PC e Xbox One, si tratta del seguito dell'ottimo Ori and the Blind Forest da parte di Moon Studios, successivamente giunto anche su Nintendo Switch. Considerando che si tratta dell'evoluzione di quello che viene considerato già come uno dei migliori titoli del genere ibrido metroidvania, possiamo aspettarci grandi cose anche da questo nuovo capitolo.



I protagonisti del gioco sono Ori e Ku, ritratti in una storia che sembra essere più complessa e profonda di quella del capitolo, in grado di immergerci ancora di più nello strano mondo che fa da sfondo agli eventi. Parlando del mondo di gioco, l'ambientazione si presenta molto più ampia di quella del primo capitolo: si parla di una mappa che è tre volte più grande di quella vista in Ori and the Blind Forest.



Ori and the Will of the Wisps conterrà inoltre combattimento contro boss particolarmente grandi, in grado di fornire delle sfide alquanto impegnative. Sono stati potenziati anche gli elementi più tipicamente RPG del gioco, con la presenza di quest secondarie da intraprendere parallelamente alla missione principale.