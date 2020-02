Animal Crossing: New Horizons, l'editor dei personaggi in video, non è sessualmente caratterizzato?

Animal Crossing: New Horizons avrà un editor di personaggi che consentirà di modificare in maniera più estesa il protagonista, rispetto a quanto era possibile fare nei capitoli precedenti, andando a modificare i connotati a diversi livelli a prescindere da un sesso prefissato.



La personalizzazione è un elemento cardine di Animal Crossing, ma stranamente finora si è concentrata soprattutto sugli elementi esterni al personaggio principale, dai vestiti all'arredamento della casa, proponendo invece dei preset abbastanza standard per il corpo e l'aspetto del protagonista, praticamente unico umano all'interno di un mondo popolato da animali antropomorfi.



In Animal Crossing: New Horizons anche questo aspetto subirà un'evoluzione sostanziale, con l'inserimento di un vero e proprio editor per il personaggio principale. Solitamente, i capitoli di Animal Crossing iniziano durante il viaggio per arrivare verso l'ambientazione principale, con la necessità di rispondere a una serie di domande più o meno personali che determinano in qualche modo il sesso e le caratteristiche del protagonista.



In maniera simile al vecchio processo di creazione dei Mii, in Animal Crossing: New Horizons è possibile modificare il volto del protagonista cambiando occhi, naso, bocca, forma del viso, acconciatura e colori di pelle, capelli e occhi. Sembra inoltre che sia possibile accedere all'editor non appena ci si trova di fronte a uno specchio.



Questo apre intanto due questioni: la prima riguarda il fatto che sembri essere un sistema di personalizzazione "gender fluid", per così dire, in quanto non lega le caratteristiche a un particolare sesso prefissato, consentendo così qualsiasi modifica in ogni momento. La seconda riguarda la presenza o meno di Shampoo e Champagne, il salone di bellezza di Bigodina, che potrebbe non avere più modo di esistere vista l'opzione più immediata per modificare l'aspetto del protagonista, sebbene possa essere comunque inserito per sbloccare ulteriori possibilità.



Animal Crossing: New Horizons si è mostrato di recente con il trailer "Una nuova vita isolana" e se volete saperne di più vi invitiamo a leggere lo speciale sulla storia della serie.