Resident Evil: Resistance avrà le casse premio?

Resident Evil: Resistance, il comparto multiplayer di Resident Evil 3 che rappresenta un vero e proprio gioco a parte, potrebbe avere le casse premio, come emerge da un recente video gameplay riportato qui sotto, anche se la questione non è ancora confermata.



Resident Evil: Resistance rappresenta la piattaforma multiplayer sviluppata da Capcom come corredo di Resident Evil 3 ma anche un gioco a sé stante, caratterizzato dal multiplayer online asimmetrico tra un gruppo di sopravvissuti e un "Mastermind" in grado di controllare vari nemici.



Il video riportato qui sotto è in cinese, dunque non propriamente comprensibile, ma secondo alcune traduzioni emergerebbe la presenza di alcune casse premio all'interno del gioco. Queste loot box possono essere acquistate attraverso valuta in-game, la cui provenienza non è ancora chiarissima.



Sembra che all'interno delle casse si trovino esclusivamente elementi cosmetici, dunque non si tratta di oggetti che possano influire sul bilanciamento del gioco, cosa che scongiura il rischio di pay to win anche se l'uso di questi sistemi rimane sempre controverso anche in casi come questo.



Resta da capire se la valuta in-game con la quale è possibile acquistare le casse premio possa essere comprata anche con denaro reale o solo attraverso le conquiste nel gioco, altro elemento fondamentale per comprendere se ci si trovi di fronte a una gestione delle micro-transazioni da tenere sotto controllo.



In ogni caso, per saperne di più potete leggere il Provato in cui Aligi Comandini racconta come ha testato l'online di Resident Evil 3 Remake, mentre la varie informazioni emerse sul gioco di recente ci sono due nuovi mastermind e due nuove mappe.