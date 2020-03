Amazon, sconto speciale sul nuovo Echo Show 8 con Alexa e schermo

Amazon ha avviato uno sconto speciale su alcuni suoi dispositivi, tra i quali si distingue in particolare Echo Show 8, il nuovo speaker dotato di display con Alexa integrata che può essere acquistato a prezzo ridotto fino a esaurimento scorte.



Introdotto solo pochi giorni fa nella sezione italiana di Amazon, Echo Show 8 è il modello più recente per quanto riguarda lo speaker intelligente di Amazon con Alexa e display, una sorta di via di mezzo tra il modello con schermo da 10 pollici e Echo Show 5.



Echo Show 8 può dunque essere acquistato in queste ore al prezzo speciale di 79,99 euro invece del prezzo di listino da 129 euro, dunque si tratta di una sostanziosa riduzione, valida fino a esaurimento scorte. Trovate qui sotto il link alla pagina Amazon per l'acquisto: