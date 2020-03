Minecraft Festival rimandato al 2021 a causa del Coronavirus

Anche il Minecraft Festival cade sotto i colpi della crisi causata dal Coronavirus, venendo posticipato direttamente al 2021 da Mojang, vista l'incerta situazione internazionale attuale che potrebbe rendere impossibile l'organizzazione di un evento di tale portata.



Dopo anni di Minecon Earth interamente online, proprio per quest'anno Mojang aveva deciso di tornare alla vecchia formula dell'evento live in presenza con l'organizzazione del Minecraft Festival, che si sarebbe dovuto svolgere a settembre 2020.



È vero che manca ancora molto tempo alle date previste, che erano dal 25 al 27 settembre 2020, ma evidentemente il team di Microsoft ha voluto essere estremamente cauto, decidendo di annullare l'evento per quest'anno e spostare tutto al 2021. D'altra parte, l'organizzazione del Minecraft Festival sarebbe comunque dovuta partita in largo anticipo e anche per evitare di dover effettuare poi rimborsi in massa e soluzioni d'emergenza hanno deciso di tagliare la testa al toro e annullare tutto, spostandolo al 2021.



"Nelle ultime settimane, l'epidemia da COVID-19 ha portato molti organizzatori a posticipare eventi di massa in tutto il mondo, come mossa preventiva per assicurare la sicurezza e la salute del pubblico", si legge nel comunicato di Mojang. "La situazione riguardante il Mincraft Festival, però, è un po' diversa. Settembre è ancora molto lontano ma non vogliamo fare ancora delle previsioni precise su quanto ci vorrà per porre questa situazione critica alle spalle".



Per andare sul sicuro, insomma, è stato tutto bloccato e spostato al prossimo anno. Anche questa cancellazione conferma la difficoltà di organizzare eventi del genere per quest'anno, dopo la recente cancellazione dell'SXSW 2020 e il rinvio all'estate della GDC 2020. Resta il dubbio sulla possibilità che l'E3 2020 si svolga regolarmente, con l'ESA abbia già confermato la volontà di proseguire, anche se lo stato d'emergenza ha evidentemente cambiato la situazione.