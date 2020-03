SXSW 2020 cancellato a causa del Coronavirus, fra gli ospiti Reggie Fils-Aime

L'SXSW 2020 è stato cancellato a causa del Coronavirus: l'evento si sarebbe dovuto svolgere dal 13 al 22 marzo ad Austin, in Texas.



Fra gli ospiti di quest'anno spiccava la presenza di Reggie Fils-Aime e di un panel dedicato a Sonic the Hedgehog, che pare verrà realizzato in streaming da SEGA: evidentemente la casa giapponese ha un annuncio da fare.



"Siamo distrutti nel condividere questa notizia con voi", hanno scritto gli organizzatori nell'annuncio della cancellazione. "'The show must go on' è una cosa che abbiamo nel DNA, e questa è la prima volta in 34 anni che l'evento di marzo non si terrà. Stiamo affrontando tutte le conseguenze di questa inedita situazione."



"Mercoledì l'Austin Public Health ha dichiarato che non c'erano prove del fatto che chiudere l'SXSW o qualsiasi altro raduno avrebbe aumentato la sicurezza della comunità, ma la situazione è cambiata rapidamente e rispettiamo la decisione presa dalle autorità. Vogliamo fare il possibile per proteggere il nostro staff, i visitatori e i cittadini di Austin."



"Stiamo analizzando le possibili opzioni per collocare l'evento in una nuova data e stiamo lavorando per poter offrire un'esperienza virtuale dell'SXSW al più presto per gli utenti, a partire da SXSW EDU."