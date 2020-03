E3 2020: Bethesda, Nintendo, Ubisoft, 2K, Activision e molti altri saranno presenti

Buone notizie per l'E3. Bethesda, Nintendo, Ubisoft, 2K, Activision e molti altri publisher saranno presenti a Los Angeles dal 9 all'11 giugno 2020.



Dopo aver perso l'intera direzione artistica a pochi mesi dalla fiera e avere la spada di Damocle del coronavirus sulla testa, la più grande e famosa fiera di videogiochi del mondo ha messo a segno un bel colpo: si è assicurata che alcuni dei più grandi publisher del settore siano presenti a Los Angeles.



Scorrendo l'elenco degli espositori appena pubblicato a questo indirizzo, possiamo scoprire che Activision, Bandai Namco, Bethesda Softworks, Capcom USA, Deep Silver, Epic Games, Nintendo of America, SEGA, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft Entertainment, THQ Nordic e Warner Bros. Games saranno presenti con uno spazio in fiera. Questi nomi, uniti a Microsoft che occuperà come da tradizione il Microsoft Theatre di fronte al Convention Center e probabilmente EA che terrà un evento lontano dalla fiera, dovrebbero garantire una massiccia presenza di novità e videogiochi all'E3 2020.



O perlomeno, il quantitativo dovrebbe essere simile a quello dello scorso anno, con in più una console che ha tutto da dimostrare.



Un elenco che da qui al 9 giugno 2020 cambierà sicuramente, speriamo in meglio.



Voi siete tra quelli che attendono l'E3 o siete dei Grinch come il Tagliaferri che pensano che sia una fiera inutile?