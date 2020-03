E3 2020: l'organizzazione perde l'intera direzione artistica, oltre alle varie defezioni annunciate

L'E3 2020 registra un'altra assenza importante, ma questa volta riguarda l'organizzazione stessa dell'evento, visto che si tratta di iam8bit, compagnia specializzata nella produzione e organizzazione di eventi che era stata incaricata di costruire il nuovo show come responsabile della direzione artistica.



Cercando di rispondere anche alle richieste di molti attori dell'industria videoludica, l'ESA ha annunciato l'intenzione di trasformare l'E3 2020, rendendolo uno show alquanto diverso da quanto si vedeva in precedenza. In teoria, dovrebbe diventare qualcosa di più simile a una sorta di festival dei videogiochi, o qualcosa del genere.



Anche per portare avanti questo compito non facile, l'ESA aveva stipulato un accordo con la compagnia iam8bit per organizzare questo E3 2020 rivoluzionario, tuttavia nelle ore scorse il gruppo ha deciso di dimettersi dal ruolo, come riportato nel tweet qui sotto.



Perdere un supporto del genere in un ruolo chiave come la direzione artistica può essere un brutto colpo, soprattutto ormai a tre mesi da quello che dovrebbe essere l'inizio dell'E3 2020. Nel frattempo, proseguono i dubbi anche sulla tenuta dell'evento visto il diffondersi del Coronavirus, nonostante al momento la compagnia sia comunque impegnata nell'organizzazione.



Nonostante la famosa defezione di Sony, Nintendo e Microsoft sono ancora confermate tra i presenti all'E3 2020.





It's with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We've produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.